2020 Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? MPİ büyük ikramiyesi saat kaçta çekilecek?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MPİ), 200 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam 436 milyon 540 bin TL öncesi çekilişlerin saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...

Yılbaşı 2020 özel çekilişinin saat 15.00’da başlayacağı, 80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin ise 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

Halka açık şekilde gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinde toplam 436 milyon 540 bin TL dağıtılacak.