2020 Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2020 Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?
GeriGündem 2020 Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.11.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

2020 Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2020 Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?

Yeni yıla kısa bir süre kala, İslam dininde kutlanan iki bayram olan Ramazan ve Kurban bayramlarının gelecek yılki tarihi şimdiden merak konusu oldu. Peki, 2020 Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?

Gelecek yılın resmi tatillerinde planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, 2020 Ramazan ve Kurban bayramına odaklandı. Bu iki bayramın 2020'de hangi tarihlere denk geldiğini merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 2020 Ramazan ve Kurban bayramı tarihi hakkında bilgi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'da son bulacak. 24 Mayıs'ta ise ramazan bayramının birinci günü idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2020 yılında temmuz ve ağustos aylarına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle