2020 Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?
Yeni yıla kısa bir süre kala, İslam dininde kutlanan iki bayram olan Ramazan ve Kurban bayramlarının gelecek yılki tarihi şimdiden merak konusu oldu. Peki, 2020 Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?
Gelecek yılın resmi tatillerinde planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, 2020 Ramazan ve Kurban bayramına odaklandı. Bu iki bayramın 2020'de hangi tarihlere denk geldiğini merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 2020 Ramazan ve Kurban bayramı tarihi hakkında bilgi...
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'da son bulacak. 24 Mayıs'ta ise ramazan bayramının birinci günü idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2020 yılında temmuz ve ağustos aylarına denk geliyor.
Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.
İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.
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