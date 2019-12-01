2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
2020 Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte hem dini vazifelerini yerine getirecek, hem de tatil planı yapacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarihi merak ediyor. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
Hem tatil planı yapmak hem de ibadetlerini uygulamak isteyen vatandaşlar, 2020 Kurban Bayramı tarihini sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle birlikte 2020 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2020 yılında temmuz ve ağustos aylarına denk geliyor.
Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.
İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.
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