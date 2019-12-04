2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Yeni yıla kısa bir süre kala 2020 dini bayram günleri merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle yaz aylarına denk gelecek kurban bayramının tam tarihinin yanı sıra kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban bayramına yönelik araştırmalar 2020'ye kısa bir süre kala hız kazandı. Bayram tatili planlarını şimdiden ayarlamak isteyen vatandaşlar, kurban bayramı tatilinin başlayacağı tam tarihi ve kaç gün olacağını sorguluyor. İşte, 2020 kurban bayramı hakkında merak edilenler...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2020 yılında temmuz ve ağustos aylarına denk geliyor.
Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.
İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
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