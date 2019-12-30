2020 Kurban Bayramı ne zaman?

2020 Kurban Bayramının ne zaman idrak edileceğini sorgulayan vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyorlar. Kurban Bayramı tatilini bir fırsat olarak gören vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyorlar. İşte, 2020 Kurban Bayramı hakkında merak edilenler...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2020 yılında temmuz ve ağustos aylarına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.