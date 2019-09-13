2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS önlisans sınav tarihini ÖSYM açıkladı mı?
Önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şimdiden gündemdeki yerini almaya başladı. 2 senede bir düzenlenen ve 2020 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS önlisans sınavı tarihlerini merak eden adaylar, sınav takvimini araştırıyor. Peki, 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS önlisans sınav tarihi belli oldu mu? İşte, o konuya dair bilgiler.
Kamuda memur olmak isteyenler, 'KPSS sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtını aramaya başladı. 2019 yılında lisans oturumları gerçekleşen sınav için, önlisans mezunu adaylar bir sonraki KPSS sınav tarihini sorguluyor. KPSS önlisans sınav tarihi, başvuru şartları ve başvuru tarihleri ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek. İşte, sınava dair detaylar.
2020 KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2020 KPSS sınav tarihi, başvuru tarihi ve başvuru şartlarına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine haberimizde yer vereceğiz.
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
KPSS önlisans başvuru şartları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ancak, 2018 yılında KPSS önlisans başvuru koşulları şu şekildeydi;
Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.
Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
KPSS HAKKINDA GENEL BİLGİ
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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