2020 kimin olacak? Patara bir adım önde

PEK çok il kendi kültür varlığı ve arkeolojik alanının ilan edilmesi için Ankara’da milletvekilleri ve hemşeri üst düzey bürokratlarla çalışmalar yürüttü. Bu illerin başında Konya, Antalya ve Nevşehir geliyor. Konya Çatalhöyük antik kenti ile 2020 yılına adayken, Antalya Patara antik kenti ile kulis çalışmaları yaptı. Nevşehir ise binlerce yıllık geçmişi ve Hasan Dağı küflerinden oluşan peribacalarıyla 2020 yılına adaylığını koydu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tercihini Antalya Patara antik kentinden yana kullanarak adayını Cumhurbaşkanlığı’na sundu. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması beklenen 2020 yılını kazanan şehir ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

NOEL BABA’NIN MEMLEKETİ

Bakanlık’ın tercihi Antalya’da sevinçle karşılandı. Arkeolojik kazılarda MÖ 8’inci yüzyılda var olduğu kesinleşen Patara antik kenti Kaş’a 42 kilometre uzaklıkta, Likya’ya başkentlik yapmış antik kent olarak biliniyor. Ayrıca Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos’ın da doğum yeri olan Patara pek çok ilke sahip. Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında arkeoloji kazıları ve restorasyon çalışmaları devam eden şehirde bulunan ilk meclis binası ve ayakta kalmayı başaran en eski deniz feneri arkeoloji dünyasının da ilgisini çekiyor.