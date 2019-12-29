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Ömer ERBİL
Haber Giriş: 29.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

2020 kimin olacak? Patara bir adım önde

Ömer ERBİL
Ömer ERBİL
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer ERBİL
Ömer ERBİL
omer.erbil@hurriyet.com.tr
2020 kimin olacak? Patara bir adım önde

Turizm Bakanlığı 2018’i ‘Troya Yılı’ ilan edince Troya antik kentini ziyaret edenlerin sayısı 3’e katlandı. 2019 da ‘Göbeklitepe Yılı’ idi. Aynı şey burada da yaşandı. Bu yılın ilk 7 ayında Şanlıurfa, 2 milyon ziyaretçi ağırladı. Bu yıl ise çok sayıda kent yarıştı ama ibre şimdilik Patara’dan yana. Son kararı Erdoğan verecek.

PEK çok il kendi kültür varlığı ve arkeolojik alanının ilan edilmesi için Ankara’da milletvekilleri ve hemşeri üst düzey bürokratlarla çalışmalar yürüttü. Bu illerin başında Konya, Antalya ve Nevşehir geliyor. Konya Çatalhöyük antik kenti ile 2020 yılına adayken, Antalya Patara antik kenti ile kulis çalışmaları yaptı. Nevşehir ise binlerce yıllık geçmişi ve Hasan Dağı küflerinden oluşan peribacalarıyla 2020 yılına adaylığını koydu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tercihini Antalya Patara antik kentinden yana kullanarak adayını Cumhurbaşkanlığı’na sundu. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması beklenen 2020 yılını kazanan şehir  ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

2020 kimin olacak Patara bir adım önde

NOEL BABA’NIN MEMLEKETİ

Bakanlık’ın tercihi Antalya’da sevinçle karşılandı. Arkeolojik kazılarda MÖ 8’inci yüzyılda var olduğu kesinleşen Patara antik kenti Kaş’a 42 kilometre uzaklıkta, Likya’ya başkentlik yapmış antik kent olarak biliniyor. Ayrıca Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos’ın da doğum yeri olan Patara pek çok ilke sahip. Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında arkeoloji kazıları ve restorasyon çalışmaları devam eden şehirde bulunan ilk meclis binası ve ayakta kalmayı başaran en eski deniz feneri arkeoloji dünyasının da ilgisini çekiyor. 

2020 kimin olacak Patara bir adım önde

 

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Ömer ERBİL
Ömer ERBİL
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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