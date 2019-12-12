2020 Hac ön kayıtlarında son gün geldi... Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar için 11 Kasım'da başlayan ön kayıtlar 13 Aralık Cuma günü sona erecek. 25 lira ön kayıt ücretini yatıran vatandaşlar kayıtlarını son ana kadar tamamlayabilecekler. Kayıtları tamamlanan hacı adaylarının gündeminde ise hac kuraları yer alıyor. İşte, 2020 hac kayıt ve kura tarihleri hakkında detaylar.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

13 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatıran vatandaşlar, daha sonra "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapabilecek.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıt olacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecektir.

b- Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

c- Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);

Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖN KAYITLAR İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİ?

1- Müracaat esnasında tercih edilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra konaklama tür değişikliğine imkân tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

2- Vatandaşlarımızın güncel iletişim bilgilerini (kura sonuç bildirimi ve diğer bilgilendirmelerde sistemde kayıtlı iletişim bilgileri esas alınacağından) mutlaka girmeleri gerekmektedir.

3- Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birinin ilk defa 2020 yılında kayıt yapmış olması, diğerinin ise kaydının yenilenmiş olması durumunda; talep etmeleri halinde bunların müracaatları kayıt yenileme (11 Kasım - 13 Aralık 2019) süresi içinde birlikte alınabilecek ve kuraya da tek numara ile katılabileceklerdir. Bu işlemlerini il veya ilçe müftülüklerinden yapabileceklerdir.

4- İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden grup başı/dilekçeyi imzalayan veya internet üzerinden değişiklik yapan kişi sorumlu olacaktır.

5- Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina veya otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri hakkında aşağıdaki link üzerinden bilgi alınabilecektir.

HAC KAYITLARI İÇİN SON GÜN

Umre Hizmetleri Daire Başkanı Yaşar Çapçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılı hac ön kayıt işlemlerinin 11 Kasım'da başladığını hatırlattı.

Bu yıl ilk defa kayıt yaptıracakların ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatırması gerektiğini aktaran Çapçı, daha sonra www.hac.gov.tr internet adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapılabileceğini söyledi.

Hacı adayı sayısı 2 milyonu aştı

Çapçı, bu yıl şu ana kadar ön kayıt ücretini yatıran 139 bin 657 kişiden 9 bin 503'ünün e-devlet kimlik doğrulama sistemi üzerinden ön kayıt işlemlerini tamamlamadığını vurgulayarak, vatandaşları ön kayıtlarını tamamlamaları konusunda uyardı.

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen 2 milyon 137 bin 942 hacı adayının kayıt yenileme işlemlerinin Başkanlık tarafından otomatik yapıldığını dile getiren Çapçı, şöyle devam etti:

"Daha önceden kaydı olup da 2020'de hacca gitmek isteyen vatandaşlarımız kuraya gireceği il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isterlerse mutlaka e-devlet sistemi üzerinden girip bu değişikliği 13 Aralık'a kadar yapmak zorundalar. Kişiler mesela eşiyle yazılmış ama sonrasında annesi, babası veya kızıyla gitmek istediği zaman hemen il ve ilçe müftülüklerine 13 Aralık'a kadar müracaat ederek kura birlikteliğini de sağlayabilecek. Bu işlem için herhangi bir ücret ödenmesine gerek yok. Kura birlikteliği sağlandığında bir aileden herkes değil sadece grup başı kuraya giriyor."