2020 Hac kurası ne zaman çekilecek?
Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de kutsal topraklara gitmek için ilk defa müracaatlarını yapan binlerce hacı adayı, şimdi kura çekim tarihine odaklandı. Diyanet'in 2020 hac kurasını ne zaman yapacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, 2020 Hac kurası ne zaman çekilecek?
Hac başvurularını geçtiğimiz aralık ayında e-devlet üzerinden gerçekleştiren vatandaşlar, şimdi de kura çekimi tarihini araştırıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte beklentileri tavan yapan vatandaşlar, son günlerde araştırmalarına hız verdi. İşte, 2020 hac kurası hakkında ayrıntılar...
Gelecek yılın hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta her ilde yapılacak. İlk hac kafilesinin 22 Haziran, son hac kafilesinin 25 Temmuz'da gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 6 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleşecek.
Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.
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