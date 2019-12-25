2020 hac kurası ne zaman çekilecek?
Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de ilk kez kutsal topraklara gitmek isteyenler 13 Aralık Cuma günü saat 24.00'e kadar ön kayıt başvurularını tamamlandı. Ön kayıtlarını yaptıktan sonra beklemeye başlayan hacı adayları, kura çekim tarihini merak ediyor. Peki, 2020 hac kurası ne zaman çekilecek?
11 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanan ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınan 2020 hac kayıtlarının ardından şimdi ise kuralar bekleniyor. İşte, 2020 hac kurası hakkında ayrıntılar...
Gelecek yılın hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta her ilde yapılacak. İlk hac kafilesinin 22 Haziran, son hac kafilesinin 25 Temmuz'da gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 6 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleşecek.
Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.
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