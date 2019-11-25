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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

2020 Hac kurası ne zaman çekilecek?

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2020 Hac kurası ne zaman çekilecek?

Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar müracaatlarını yapmaya devam ediyor. Hac başvurularını 13 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek vatandaşlar, şimdi de kura çekimi tarihini araştırıyor. Peki, 2020 Hac kurası ne zaman çekilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı, gelecek yıl hacca gitmek üzere ilk kez müracaat edecekler için ön kayıt sürecini başlattı. Gözler şimdi başvuruların ardından yapılacak kura çekiminde. İşte, 2020 Hac kurası hakkında ayrıntılar...

Bu yıl ilk defa kayıt yaptıracaklar, 13 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Daha sonra "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapabilecek.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıt olacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.

Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

HAC KURASI 2020'DE

Gelecek yılın hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta her ilde yapılacak.

İlk hac kafilesinin 22 Haziran, son hac kafilesinin 25 Temmuz'da gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 6 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleşecek.

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