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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.10.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

2020 Hac kayıtları ne zaman başlıyor? Hac kuraları ne zaman çekilecek?

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2020 Hac kayıtları ne zaman başlıyor? Hac kuraları ne zaman çekilecek?

2020 hac kayıt süreci için geri sayım devam ediyor. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen hacı adayları Diyanet Başkanlığı tarafından gelecek tarih açıklamasını bekliyor. Peki, 2020 Hac kayıtları ne zaman başlıyor? Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hacı adaylarının kutsal topraklara gidebilmek için merakla beklediği hac kayıtlarının bu yıl tarihi günlerdir merak konusu. Hac kuraları, bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden alınacak olan başvuru sürecinin sona ermesi ardından çekilecek. Peki, 2020 Hac kayıtları ne zaman başlıyor? Hac kuraları ne zaman çekilecek?

2020 Hac kayıt ve kuraları için bir açıklamada gelmedi ancak 2019 yılı hac yolculuğu için ön başvurular 8-14 Aralık 2019 tarihleri arasında alınmıştı. Kura çekimi 28 Aralık 2019 tarihinde yapılmış hak kazananlar kesin kayıt işlemlerini 02-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirmişti.

Buna göre, 2020 hac ön başvurularının ve kura çekiminin 2019 Aralık ayı gibi başlaması bekleniyor. Resmi olarak başvuru tarihi ve hac fiyatları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

Hac kimlere farzdır?

Hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadet olan hac, şu şartları taşıyanlara farzdır;

Müslüman olmak.
Akıllı olmak.
Ergenlik çağına gelmiş bulunmak.
Hür olmak.
Haccın farz olduğunu bilmek. (Bu, Müslüman olmayan ülkelerde Müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlar için böyle bir şart aranmaz.)
Asli ihtiyaçlardan başka, hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu âile fertlerinin geçimlerini sağlayacak servete sahip olmak.
Hac yolculuğu için gereken vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.
Haccı yapabilecek zamana yetişmiş olmak.

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