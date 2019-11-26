2020 DGS ne zaman yapılacak? DGS başvuru ve sınav takvimi
2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için yapılacak, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) 2020'de katılım sağlamayı planlayan binlerce genç, ÖSYM'nin açıkladığı sınav takviminde DGS'ye yönelik tarih bilgilerini sorguluyor. Peki, 2020 DGS ne zaman yapılacak? DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
DGS, iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için uygulanacak. 2020'de DGS'ye katılmak için hazırlıklarını yapan binlerce öğrenci, bir yandan da sınavı başvuru tarihleri ile sınav takvimi hakkında araştırma yapıyor. İşte, DGS hakkında merak edilenler...
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS 2020 sınavı, bu yıl 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 29 Temmuz'da öğrenilebilecek.
DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
DGS başvuruları 13-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Başvuru tarihlerini kaçıranlar, geç başvuruyu 2 Haziran'da yapabilecek.
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