2020 DGS ne zaman yapılacak? 2020 DGS başvurusu ne zaman?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) olarak bilinen ve ÖSYM'nin iki yıllık programlardan 4 yıllık programlara geçiş için her sene gerçekleştirdiği 2020 DGS sınav tarihi belli oldu. Sınav başvuru tarihleri ile birlikte duyurulan 2020 DGS sınav tarihleri, internet üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 2020 DGS sınav başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler
DGS 2020 sınav başvuru tarihleri, üniversite eğitimlerine yön vermek isteyen pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. 2 yıllık eğitimini aldıkları bölümü 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, DGS 2020 başvurusu ile bu sınav için müracaatlarını tamamlayabilecek. Peki, DGS 2020 ne zaman? İşte, DGS başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS 2020 sınavı, bu yıl 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 29 Temmuz'da öğrenilebilecek.
DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
DGS başvuruları 13-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Başvuru tarihlerini kaçıranlar, geç başvuruyu 2 Haziran'da yapabilecek.
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