2020 bursluluk sınavı ne zaman? MEB İOKBS 2020 ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2020 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2020 bursluluk sınavı ne zaman?
Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Söz konusu sınavın yeni yılda ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Gözler şimdi sınavın 2020 takviminde. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2020 tarihi henüz belli olmadı. Geçen yıl 2 Haziran'da yapılan sınavın, bu yıl da yakın tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor.
Bursluluk sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tarih açıklaması geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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