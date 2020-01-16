2020 Bursluluk Sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıf öğrencilerinin katılacağı 2020 İOKBS sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 2020 iş takvimiyle beraber açıklandı. Sınav tarihinin netlik kazanmasıyla başvuru tarihleri öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Peki, 2020 İOKBS ne zaman? İşte, bursluluk sınavına yönelik detaylar.

2020 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 bursluluk sınavı başvurularına yönelik henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sınavın başvuruları geçen yıl mart ayında yapılmıştı. Bu sene de başvuruların 2020 mart ayı itibariyle başlaması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020/İOKBS 25 Nisan 2020'de yapılacak.