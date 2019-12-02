2020 BİLSEM sınavı ne zaman? MEB tarih verdi mi?
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde gerçekleştirilecek olan BİLSEM sınavının tarihi araştırılıyor. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin katılım sağladığı BİLSEM'de 2020 sınavının başvuru ve sınav tarihleri veliler tarafından merak konusu oldu. Peki, 2020 BİLSEM sınavı ne zaman?
Çocuklarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel sınıflarda eğitime tabi tutulmasını isteyen vatandaşlar, 2020 yılının BİLSEM sınav tarihini sorguluyor. İşte, MEB BİLSEM sınav takvimi...
BİLSEM 2020 SINAVI NE ZAMAN?
BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.
Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?
Öğrencilerin öğretmenler tarafından değerlendirilip E-Okul sistemine yükleneceği tarih aralığı 25 Kasım-6 Aralık tarih aralığı olacak. Bu başvuruların sonucu ise 25 Aralık tarihinde açıklanacak.
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