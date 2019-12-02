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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

2020 BİLSEM sınavı ne zaman? MEB tarih verdi mi?

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2020 BİLSEM sınavı ne zaman? MEB tarih verdi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde gerçekleştirilecek olan BİLSEM sınavının tarihi araştırılıyor. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin katılım sağladığı BİLSEM'de 2020 sınavının başvuru ve sınav tarihleri veliler tarafından merak konusu oldu. Peki, 2020 BİLSEM sınavı ne zaman?

Çocuklarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel sınıflarda eğitime tabi tutulmasını isteyen vatandaşlar, 2020 yılının BİLSEM sınav tarihini sorguluyor. İşte, MEB BİLSEM sınav takvimi...

BİLSEM 2020 SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

Öğrencilerin öğretmenler tarafından değerlendirilip E-Okul sistemine yükleneceği tarih aralığı 25 Kasım-6 Aralık tarih aralığı olacak. Bu başvuruların sonucu ise 25 Aralık tarihinde açıklanacak.

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