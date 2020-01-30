2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı için tarih belli oldu mu?

Geçtiğimiz yıl iki ayrı dönemde binlerce çarşı ve mahalle bekçisi alımı gerçekleşti, şimdi gözler 2020 bekçi alımı başvurularında. Bekçi alımları için adaylar, sınava tabi tutuluyor.



Ön sağlık kontrolünü geçen adaylar giriş sınavlarına alınıyor. Giriş sınavları; yazılı, fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlardan oluşmaktadır. Yazılı sınav, test şeklinde yapılıyor. Adaylara beş şıktan oluşan çoktan seçmeli 100 soru soruluyor. Fiziki yeterlilik sınavı ise adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılıyor. Peki, 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende bekçilik alımına dair bilgileri paylaştı. Yılmaz şu ifadeleri kullandı;

"Çarşı ve mahalle bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur. 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak." dedi.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Ankara'ya yapılacak bekçi istihdamına yönelik başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bekçi alımına dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.