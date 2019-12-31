2019'un son On Numara çekilişi tamamlandı! MPİ On Numara sonuç sorgulama sayfası

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 2019'un son On Numara çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından bu haftanın şanslı numaralarının belirlenmesiyle, kupon sorgulamaları hız kazandı. İşte, 30 Aralık 2019 tarihli 908.hafta On Numara çekilişinin sonuçları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 11, 12, 31, 37, 39, 40, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 67, 68, 72, 73, 75 ve 77 olarak belirlendi.

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 908. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 276 bin 605'er lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 103 kişi 3 bin 581 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 1976 kişi 186 lira 65'er kuruş, 7 bilen 19 bin 766 kişi 26 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 121 bin 382 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 242 bin 895 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Burdur'un Bucak ve Giresun'un Espiye ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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