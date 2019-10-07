2019'un son kandili Mevlid Kandili ne zaman?
2019 Mevlid Kandili için araştırmalar günler öncesinden başladı. Hicrî Rebiülevvel ayının On ikinci gecesi idrak edilecek bu kutlu gece, milyonlarca insan tarafından ibadetler yapılarak, dualar edilerek ihya edilecek. Peki, 2019'un son kandili Mevlid Kandili ne zaman?
İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Mevlid Kandili, Hz. Muhammed S.A.V'ın kutlu doğumunun gerçekleştiği gün olarak kabul ediliyor, Müslümanlar bugünde camileri doldurup taşırıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgiler ışığında 2019 Mevlid Kandili'nin tarihi...
Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2019 Mevlid Kandili 8 Kasım Cuma gecesi idrak edilecek.
Bu kutlu gece, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlenecek.
REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?
Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.
Süleyman Çelebi’nin mevlidinde bu tarih şöyle zikredilir: "ol Rebiulevvel ayın nicesi-on ikinci gice isneyn gicesi". Bu ay içerisinde, bilhassa on ikinci gecesinde ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunarak, Resulullah (S.A.V)’in doğum sevinci canlı tutulmaya çalışılır.
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