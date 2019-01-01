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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.01.2019 - 00:19, Son Güncelleme:

2019’un ilk talihlileri Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile belli oldu! MPİ yılbaşı sonuçları

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2019’un ilk talihlileri Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile belli oldu! MPİ yılbaşı sonuçları

Yılbaşı 2019 bilet sorgulama ekranı, Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sayfası üzerinden kullanıma açıldı. Kendi biletlerine herhangi bir ikramiyenin isabet edip etmediğini Milli Piyango 2019 bilet sorgulama ekranı ile öğrenebilecek olan vatandaşlar, dilerlerse aynı sayfada bulunan tam ve sıralı liste seçeneklerini de kullanabilecek. İşte, çekiliş sonucu için kolayca bilgi alabileceğiniz yapabileceğiniz 2019 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

Yeni yıla saatler kala açıklanan Milli Piyango 2019 yılbaşı ikramiye sonuçları, sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Milli Piyango 2019 çekilişinde dağıtılacak 390 milyon liralık ikramiyeden herhangi bir tutar kazanıp kazanmadığını merak eden vatandaşlar, 2019 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı aracılığıyla biletindeki durumunu sorgulayabilecek. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve çekilişe dair bazı bilgiler

Saat 15.00'da başlayan çekiliş, 20.30'da sona erdi. Amorti rakamları 4 ile 9 olarak belirlenirken, büyük ikramiyeyi kazanan numara 7615536 olarak açıklandı.

2019 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ), halka açık olarak gerçekleştirdiği çekilişin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre, büyük ikramiye İstanbul'a ve tam bilete giderken, 7 milyon liralık bir sonraki büyük tutar ise Aydın, Antalya, Adana ve sayısal sistem biletleri arasında paylaştırıldı. İşte, tam ve sıralı bilet numaraları ile birlikte sorgulama ekranı

70 milyon TL ikramiye kazanan numaralar 

7615536  (İstanbul)

7000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

9915188  (Aydın, Antalya, Adana ve sayısal sistem)

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

0486336  0610463  1926666  2136781  2875253  3250156  
5528334  6131177  8233872  8977111  

100000 TL ikramiye kazanan numaralar 

0103560  0133578  0191598  0670313  0924716  0947679  
1031575  1120429  1131242  1221601  1232342  1522796  
1962365  2242485  2395575  2712944  3693186  4912810  
5726108  5841416  6112732  6223577  6231814  6553565  
7408276  8053948  8527137  8838637  9920808  9932306  

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

0064351  0227300  0275026  0288843  0311785  0405960  
0418959  0623640  0721332  0775428  0834419  0900714  
1021024  1089984  1162214  1239018  1391631  1414149  
1570815  1742752  1877083  1879952  1909816  2009124  
2091315  2111451  2137831  2328360  2331038  2468556  
2812546  3370692  3390879  3505819  3532471  3534207  
3612675  3854045  3921507  4010699  4104575  4130012  
4167002  4255554  4332479  4564984  4895655  5018248  
5294592  5310270  5458699  5474455  5562983  5592621  
5629165  5630524  5634563  5717956  5722664  5723211  
5801547  5837803  5954746  5960725  6110740  6131726  
6153438  6165630  6348375  6470203  6644224  6670250  
6702120  6710678  6943751  6961375  7042930  7224993  
7307807  7443529  7472714  7605212  7750400  8021512  
8033117  8181550  8326641  8508943  8586125  8653551  
8826172  9055377  9116053  9211357  9411138  9741612  
9782126  9813310  9885420  9931794  

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5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

0025507  0067055  0180365  0213989  0366671  0456023  
0530798  0571785  0636411  0653976  0671539  0785120  
0807580  0808959  0819488  0828779  0832464  0873912  
0882263  0914191  0941438  0985266  1184533  1200814  
1218755  1280694  1326597  1329132  1358547  1477955  
1486111  1516171  1564530  1680393  1743897  1918336  
1922130  1980899  2014498  2016470  2065261  2119714  
2122241  2213343  2243040  2255591  2265937  2291649  
2299726  2322191  2344288  2364695  2400859  2404025  
2472219  2510040  2513455  2532197  2636554  2676675  
2782621  2883286  2883694  2937694  2980680  2985514  
3065605  3113128  3231026  3247628  3366072  3403805  
3414866  3473620  3490942  3578954  3623629  3646728  
3692123  3714602  3819554  3865464  3884731  3953742  
4012346  4113201  4146873  4264517  4325610  4332352  
4337350  4456170  4545492  4608984  4640599  4649320  
4667213  4713335  4716272  4877367  4889328  4921767  
4939078  4940793  4973845  5010235  5011057  5109970  
5130370  5135668  5149011  5221868  5400353  5440023  
5513085  5564393  5622063  5708752  5726900  5802796  
5821655  5923323  5997409  6010468  6071719  6078090  
6101150  6113849  6134239  6257787  6297840  6302816  
6310117  6391275  6427314  6431862  6509926  6574115  
6582514  6649308  6745484  6766694  6840976  6844857  
6977354  6978591  7010023  7069429  7096917  7098509  
7155318  7157965  7192920  7194814  7201030  7226164  
7264469  7272719  7364898  7376245  7437938  7500066  
7528462  7600784  7629206  7656671  7762615  7765588  
7768621  7828269  7834690  7919122  7962177  8139926  
8333615  8360173  8381584  8500395  8527892  8532274  
8668803  8765241  8797209  8894432  8953591  8982123  
8996565  9003778  9055337  9078081  9240785  9269994  
9295782  9308788  9459352  9798483  9825249  9919808  
9947532  9961621  

Son 6 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

010720  043315  050673  052473  069480  069977  
072615  095271  114566  126799  127341  150356  
180634  206867  227844  243096  251467  285256  
286672  316420  321310  333360  351070  355400  
356054  361080  363914  379585  429153  432187  
484142  484331  566545  571724  579692  602089  
658374  678511  709714  727629  739043  755807  
802880  822703  898439  924500  929000  963454  
965174  975966  

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

01726  01857  01962  03003  03121  04697  
05836  06080  08849  09630  10287  10993  
11380  11479  16140  20245  22126  23981  
25212  25490  26487  27286  27693  28343  
31123  32217  33091  33222  34253  35289  
36904  38065  39797  43222  43339  43635  
44769  45920  46984  47046  48707  49082  
51548  51716  52079  54235  54690  56533  
58104  58944  59390  60003  60020  60022  
61503  61762  62359  63027  63172  64287  
64368  65109  66147  69606  70921  71953  
72244  72498  73021  74035  74052  74240  
76664  76729  76885  77586  77996  77999  
78896  80139  80547  81241  82341  83508  
84612  85452  86223  86515  86632  87299  
87324  88558  91807  92243  92646  93695  
94042  98306  98604  99436  

Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar 

0170  0294  0883  0994  1341  1396  
1504  1526  2160  2180  2698  2881  
3502  3669  3724  4479  4888  5156  
5165  5591  5597  5836  5999  6324  
6427  6434  6480  6664  6733  7019  
7122  7220  7229  7422  7619  7791  
7941  8330  9103  9689  

Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

054  092  137  139  155  187  
191  228  296  325  372  386  
424  479  693  699  770  798  
805  954  

Son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanan numaralar 

17  27  43  44  72  77 99  

Son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanan numaralar 

4  9  

70000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

0615536  1615536  2615536  3615536  4615536  5615536  
6615536  7015536  7115536  7215536  7315536  7415536  
7515536  7605536  7610536  7611536  7612536  7613536  
7614536  7615036  7615136  7615236  7615336  7615436  
7615506  7615516  7615526  7615530  7615531  7615532  
7615533  7615534  7615535  7615537  7615538  7615539  
7615546  7615556  7615566  7615576  7615586  7615596  
7615636  7615736  7615836  7615936  7616536  7617536  
7618536  7619536  7625536  7635536  7645536  7655536  
7665536  7675536  7685536  7695536  7715536  7815536  
7915536  8615536  9615536  

İLK ÇEKİLİŞ 1939 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

Faaliyetine 5 Temmuz 1939 yılında başlayan Milli Piyango İdaresi, ilk Milli Piyango çekilişini 11 Kasım 1939 tarihinde gerçekleştirdi. O dönem, biletleri 1 lira olarak satışa sunulan çekiliş, Türk Hava Kurumu (THK) adına tertip edilmiş, ikramiyelerin verilmesini de yine THK taahhüt etmişti. İkramiye ödemeleri ise Milli Piyango direktörlüğü ve Türk Hava Kurumu şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Piyango çekilişleri, Milli Piyango İdaresi kurulmadan önce Türk Hava Kurumu’na destek sağlamak amacıyla ‘Tayyare Piyangosu’ ismiyle düzenlenmekteydi. Bu çekilişi tertip eden ise Türk Tayyare Cemiyetiydi.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞLERİ NASIL HAZIRLANIYOR?

Milli Piyango çekilişleri çeşitli aşamaların tamamlanmasının ardından gerçekleştiriliyor. Oyun planı olarak bilinin bu aşamalar;

* Çekiliş tarihi,
* Kaç adet numara üzerinden bilet bastırılacağı ve bunun satış tutarı,
* Biletlerin numara gruplarına göre, kupür ve serileri itibariyle kaçar adet bastırılacağı,
 * Biletlerin kupürlere göre fiyatı ile bu fiyatlara göre kupürler itibariyle hangi serilerden kaçar adet bilet bastırılacağı ve bunların adet ve fiyat olarak tutarları,
* Dağıtılacak ikramiyenin toplam tutarı ve hangi miktardaki ikramiyeden kaçar adet dağıtılacağı, teselli ikramiyesi verilip verilmeyeceği, verilecek ise tutarı ile kaç numaraya teselli ikramiyesi verileceği,
 *  İkramiye kazanan numaraların belirlenme şekli ile 6 aşamadan oluşmaktadır.

70 Milyon TL tam bilete çıktıMilli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi sonuçlandı ve bilet sorgulama heyecanı başladı. Milyonlarca kişinin hayalini kurduğu 70 milyon liralık yılbaşı büyük ödülü sahibini buldu.
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