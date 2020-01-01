2019’un acı tablosu... 474 kadın katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan rapora göre, 2019 yılında 474 kadın öldürüldü. Geçen yıl öldürülen kadın sayısı 440’dı. Öldürülen 474 kadının 155‘inin çocuğu vardı, 7’si hamileydi. 2019 yılında işlenen kadın cinayetlerinin 115’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 218 kadının ‘öldürülme bahanesi’ tespit edilemedi. 27’si ekonomik bahaneyle, 114’ü boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

152 KİŞİNİN FAİLİ MEÇHUL

2019 yılında öldürülen 474 kadının 152’sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. 185’i ateşli silahlarla, 101’i kesici aletle, 29’u boğularak, 6’sı kimyasal ilaç, 27’si darp edilerek, 6’sı yakılarak, 19’u yüksekten atılarak öldürüldü. 101’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi. Kadınların 292’si evinde, 52’si sokak ortasında öldürüldü.



