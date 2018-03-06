2019’dan sonra a-Devlet’e geçiliyor

Yeni sistemle uyumlu olacak şekilde Başbakanlık genelgelerinin tasnifi yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet kurumlarının da a-Devlet’e (Akıllı Devlet) geçmesi planlanıyor. KAYSİS’le kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere ve kullanılan belgelere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurlar, mevzuat dayanaklarıyla birlikte elektronik ortamda tanımlanmaya başladı. KAYSİS’le 2019 sonrasında geliştirilen e-Devlet uygulamaları tek merkezden entegre edilerek a-Devlete geçilmesi sağlanacak.

“KAYSİS ile e-Devlet Entegrasyonu Projesi” ve “e-Devlet-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Entegrasyon Projesi” başlatılarak dijital dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması için “e-Devlet Zaman Planı” oluşturuldu. Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi’ne (HEYS) girilen hizmetlerden e-Devlet kapısına aktarılabilecek olanlar aktarılarak yüzde 55 entegrasyon sağlandı.