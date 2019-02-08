'2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saatte 4548 fikir geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün duyurduğu 'Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saatte gelen fikir sayısını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, projeye 24 saat içinde 4548 fikir geldiğini duyurdu.
'Projeye inandığınız için sizlere müteşekkirim. Bilmenizi isterim ki arkadaşlarım fikirlerinizi titizlikle inceliyor' diyen Altun, "Ülkemizin hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.
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