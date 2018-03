2019’da MHP ile el ele... Sandıkları patlatacağız

İHANETİ AFFETMEYİZ

“Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. 780 bin kilometrekareyle bu ülke tek vatan, vatanımızı böldürtmeyeceğiz. O gayret edenler vardı. PKK’sı filan falan, ne oldu? Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Deresi’nde inlerine gireceğiz dedik, girdik mi, gömdük mü? Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Fırat Kalkanı’nda kovaladık. Ondan sonra Afrin’de kovaladık, şimdi devam ediyoruz. Bugün itibariyle etkisiz hâlâ getirilen terörist sayısı 3 bin 747. Hem Afrin hem de Irak her iki tarafta da bu devam ediyor. Bu millete ihanet edeni affetmeyiz. Paralel devlet nerede, Pensilvanya’da, arkasında kimler var belli. Onun için onları orada da kovalayacağız. Amerika’ya da gitse, Avrupa devletlerine gitse kovalayacağız.

HER AN SEÇİME HAZIRIZ

Birileri bizim 2019 seçimlerinin startını şimdiden vermiş olmamızı kuruntularına, vesveselerine, aslı astarı olmayan spekülasyonlarına alet ediyor. Parti olarak her an seçime hazırlıklı olan her an seçim olacakmış gibi çalışan bir siyasi hareketiz. Şunu unutmayın biz AK Parti teşkilatı olarak büyüdükçe kibri artan değil, büyüdükçe tevazusu artan, toprağa daha da yaklaşan bir partiyiz. Biz oyları yükseldikçe böbürlenen değil, sorumluluğu artan bir teşkilatız. Nasıl olsa Türkiye genelinde yüzde 52 aldık deyip kesinlikle rehavete kapılmayacağız. Allah’ın izniyle aziz milletimizin teveccühüyle 2019’da AK Parti’yi ve MHP ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranlarıyla tanıştıracağız. MHP’li kardeşlerimizle beraber el ele, omuz omuza vererek dayanışma içinde sandıkları patlatacağız. Türk siyasi tarihinde çığır açmış, ilklere, rekorlarla imza atmış bir hareket olarak 2019’a da damgamızı vuracağız.

DOĞU GUTA’DAN GELEN MEKTUP

Doğu Guta’dan bu sabah bir hanımefendinin mektubunu aldım. ‘Ne olur Afrin’de attığınız adımları burada da atın. Dayanma gücümüz kalmadı’ diyor. 250 bin kişilik Doğu Guta’da 20 bin kişi kaldı. ‘Akıbetimiz ne olacak belli değil’ diyor. CHP, PYD’ye terör örgütü dememek için ‘yeterli delil yok’ tezini paylaşıyordu. PYD, YPG’ye gösterdikleri hoşgörünün binde birini dahi ÖSO’ya göstermediler. O beğenmedikleri ÖSO, Fırat Kalkanı’nda 614, Zeytin Dalı’nda 302 şehit verdiler. Bir milyon masumu katleden diktatöre duydukları sempatinin, Esed’i kastediyorum, onda birini Suriyeli kardeşlerimize göstermediler.” (Erdinç ÇELİKKAN)

TEL RIFAT’I KONTROL ALTINA ALACAĞIZ

“FIRAT Kalkanı harekâtıyla, terör koridoru projesine ilk darbeyi vurduk. Zeytin Dalı harekâtıyla bu koridoru Akdeniz’e bağlama çabasının önünü kestik. İnşallah kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak bu harekâtı hedefine ulaştıracağız. ABD’nin Münbiç’in denetimini terör örgütünden alıp, bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Terör örgütü buradan çıkarılmazsa, o zaman bu işi bölge halkıyla biz yapmak mecburiyetinde kalırız. Elbette müttefiklerimize silah doğrultmayız. Ama gördüğümüz hiçbir teröristi de affetmez, indiririz. Kandil’deki ve Sincar’daki teröristler derhal boşaltılmazsa, bu işi bizzat yapmak, kaçınılmaz bir durum haline dönüşür.

VARNA’DA VİDEOLARI İZLETECEĞİM

“Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. Niye? Bu PKK’lılar Sincar’a doğru gittiler. O zaman ‘Sincar’a da gireceğiz’ dedim. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. Biz bir işgal devleti değiliz. Onun Batı’da örnekleri var. Elhamdülillah, bizim geçmişimizde böyle bir şey yok. Tarihimizde mazlumların yanında yer almak var. Afrin’de yaptığımız bu. Televizyonda izliyorsunuz, değil mi? O mazlumları, o yavruların ne hale geldiğini görüyorsunuz, değil mi? Onlara nasıl vuruyorlar. Doğu Guta’da olanları görüyorsunuz, değil mi? Batılı bize akıl vermeye çalışıyor. ‘O aklı kendinize saklayın’ dedim. Hepsinin video kayıtları, her şeyi var. Yarın zaten Varna’da bir araya geleceğiz. Hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim.”

EVLERE KAHVEYLE GİDİN

“Kapı kapı dolaşarak projelerimizi anlatmanızı istiyorum. Bana bak onlara hediyeleri de götürün... 94 İstanbul’da belediye seçimlerine giderken hanım kardeşlerim çok ciddi sürpriz yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz, kahve. Ufak poşetlerde mensubu olduğum partimin amblemiyle bir tarafta da bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır diye bir şey yazıyordu. Herhalde başkan, sayın bakan çalışıp şimdi de hanım kardeşlerime fincan kahvenin poşeti hazırlanıp AK Parti logosu ve arkasında da bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır yazılıp hanım kardeşlerimiz eli boş gitmemeli, onlara bu kahveyi hediye etmeli.” (Özgür ALTUNCU - İSTANBUL)