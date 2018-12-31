2019'da kaç gün tatil var? İşte 2019 tatil takvimi
2019’a saatler kala en çok araştırılan konulardan biri de tatil takvimi oldu. Gelecek yıl için tatil planlarına şimdiden başlayan vatandaşlar, ‘2019'da kaç gün tatil var?’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019 'da kaç gün tatil yapacağız? İşte, 2019 tatil takvimi
Erken rezervasyon fırsatlarından faydalanmak isteyenler 2019 resmi tatil listesini internet üzerinden araştırmaya başladı. 2019 resmi tatil takvimi günler öncesinden belli olmuştu. 2019 yılı takvimine göre çalışan kesim toplam 121 gün tatil yapacak. Bunların 104'ünü hafta sonu tatil günleri oluştururken; 17’sini cumartesi ve pazara denk gelmeyen resmi tatil günleri kapsıyor.
2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ
YENİ YIL TATİLİ: 1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ: Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı takdirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ: Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ: Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.
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