Hangi burcum (burcum ne) diyorsanız; 2019 burçlar ve özellikleri ile burç tarihleri Mahmure'de sizleri bekliyor

Hangi burca sahibim diyenler için öncelikle 12 farklı burcun tarihlerini sizlere aktarıyoruz. Hemen ardından burçlar ile ilgili kısaca özellikler yer almaktadır. Eğer burçların diğer özelliklerini ve yükselen burç karşılıklarını merak ediyorsanız Hürriyet'in Astroloji servisinin yer aldığı mahmure.hurriyet.com.tr'e gidebilirsiniz.





Ünlü astrologdan 2019 burç yorumları



Burçlar ve Tarihleri

Kova Burcu: 22 Ocak – 19 Şubat

Balık Burcu: 20 Şubat – 20 Mart

Koç Burcu: 21 Mart – 20 Nisan

Boğa Burcu: 21 Nisan – 21 Mayıs

İkizler Burcu: 22 Mayıs – 22 Haziran

Yengeç Burcu: 23 Haziran – 22 Temmuz

Aslan Burcu: 23 Temmuz – 22 Ağustos

Başak Burcu: 23 Ağustos – 22 Eylül

Terazi Burcu: 23 Eylül – 22 Ekim

Akrep Burcu: 23 Ekim – 21 Kasım

Yay Burcu: 22 Kasım – 21 Aralık

Oğlak Burcu: 22 Aralık – 21 Ocak,



Burçların Özellikleri (2019)

Burcunuzun özelliklerini merak edenler için burçların özelliklerini cümleler halinde sizlere aktarıyoruz. Daha detaylı özellikler için Mahmure'nin burçlar sayfasına gidebilirsiniz.



Kova Burcu Özellikleri

Kova burcunda zeka ve kavrama özellikleri, entelektüel sezgi belirgindir. Tarafsız ve objektif olması, yüksek düşünce kapasitesi, icat kabiliyeti ve fikirlerle dolu olması, kavrama yeteneği yüksektir. Fiziksel olarak sürekli hareket halindedir. Kafası genellikle organizasyona yöneliktir. Matematik ve bilimsel uğraşları bile başkaları üzerinde geniş etkiler yapar.



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Balık Burcu Özellikleri

Balık son derece hassas bir burçtur. Balık insanı dış alemi, duyguları sayesinde hemen algılar. Buna kendi hisliliğini de ekleyince balık insanının aşağı yukarı tamamıyla duygulardan oluşmuş olduğu da anlaşılır. Balık insanı, üzülmemek için çevreye uyar. Dolayısı ile de kendi düşüncelerinden vazgeçer. Bunu yapmadığı zamanlar balık tipi büyük karamsarlığa kapılabilir.



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Koç Burcu Özellikleri

Koç burcu yeni başlangıçları ve doğumu temsil eder. Koç insanı doğal, içgüdüsel, taze saf ve hayattan zevk alan bir yapıdadır. Çekingenlik duygusu ona yabancıdır. Koç burcunun başlıca niteliği, her zaman kesin olmasa da olumlu bir zeka düzeyi ve yüksek beyin kapasitesi göstermesidir. Koç insanı anlık tepkiler gösterir, bütün cesareti, enerji ve yaratıcılığı anlık bir meydan okumadır.



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Boğa Burcu Özellikleri

Boğa umudun burcudur. Boğasız bir burçlar kuşağı düşünülemez. Sabırlı, sorumluluk sahibi boğa burçlar içinde en insancıl ve sıcakkanlı olanıdır. Boğa insanı ruhsal varlığına olduğu kadar maddesel varlığına da bağlıdır. Dış görünüşü ile sakin ve tepkisiz görünen boğa insanı kışkırtıldığında kızgın bir boğa gibi saldırıya geçer. Eyleme geçmekte ağır kanlı fakat kızgınlıkta zaptedilmesi güç bir mizaç sayılır. Boğaların



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İkizler Burcu Özellikleri

İkizler kişiliği her işe yatkın çift karakterli bir kişiliktir. Çabuk düşünürler, çabuk hareket ederler. Bir an neşeli bir an mutlu olabilirler ve başkaları onları anlamakta zorluk çeker. Bu burcu kapsayan özellik iletişime öncülük yanında akıl ve zeka ile değişim sayılabilir. İletişimden anlaşılan konuşmak ve öğrenmek sanatıdır.



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Yengeç Burcu Özellikleri

Siz sevgili yengeçler biraz çelişkili bir yapıdasınız. Gülmeyi seversiniz, mizah duygunuz güçlü, arkadaş canlısı, sempatik, yardımsever bir yoldaşsınız. Sizi yüzeysel olarak tanıyan biri, zaman zaman melankolik bir ruh haliyle acı çektiğinizi düşünebilir. Duygusallık en başlıca özelliğiniz. Başkalarına karşı anlayışlı davranmak ve itina göstermek de dışa vuran belirgin özelliklerinizden.



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Aslan Burcu Özellikleri

Aslan, kişiliğinde canlılığı,yaşam gücünü, ihtirası, yiğitliği ve asaleti temsil eder. Yürüyüşü, canlı hareketleri , sıcaklığı , sağlam ve sakin görüntüsü ile tanınır. Asla kendisinden şüpheye düşürmeyecek güçlü bir yapısı vardır ve son derece sıcak kalplidir. Genellikle doğru olan öğütlerini severek paylaşır, birisinin bunu isteyip istemediği önemsizdir. Tamamen iyi yüreklilikle buna teşebbüs eder, ama bazen bu öğütler , bazılarına fazla gelebilir ve bu yönü ile sevilmeyebilir. Aslanın yapısı herkese hoş gelmez.



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Başak Burcu Özellikleri

Başak huzur ve güven kaynağıdır. Başak duygusal anlamda nadiren tepki göstermesi nedeniyle diğer kişilere soğuk gözükebilir. Bunun nedeni şüpheci oluşları nedeniyledir. Bir yardımsever, alçakgönüllü, titiz ve takımın yetenekli elemanı olarak çok yükseklere tırmanabilir. Her şeyin dosdoğru ve kurallarına uygun yapılmasını istediklerinden duygusal insanlarla pek bağdaşamazlar. Sağlık ve temizlik kavramlarına aşırı düşkün olurlar. Kusursuz bir insan aradıklarından çok zor evlenirler. Maddesel şeylere düşkündürler.



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Terazi Burcu Özellikleri

Terazi insanı sezgisel olarak adalet için çabalar. Bir çelişkiden kurtulup diğerine düşmesi, terazinin prensibini temsil etmesinden ileri gelir. Denge ancak kefelerin salınması durduğunda oluşur. Terazi tavrı, tarafsızlığa meyilli, aşırılıktan kaçan ve bir konunun her iki yönünü de dikkate almaya yöneliktir. Soyut idealleri iyi organize edebilir ki bu da entelektüel tarafını gösterir. Başkaları için anlaşılması kolay olmayan konular terazi için çözümlüdür.



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Akrep Burcu Özellikleri

Bazı yönlerden akrep aykırı bir kişiliktir. Diğer su grupları uysallık gösterdikleri halde akrepler ateşli ve saldırgan olurlar. Kendilerine meydan okunduğunda saldırıya geçerler. Kıskançlık, dikkafalılık, kincilik, kuşkuculuk en olumsuz taraflarıdır. Yaşam ve ölüm üzerinde düşünmek onlara ilginç gelir. Güneşin akrep burcunda olması olumlu bir görünüm sayılmaz. Özellikle doğum haritanızda güneş 6. eve düşmüş ise sağlık sorunları görülür. Yüksek ateş ve dolaşım bozukluklarının göstergesidir.



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Yay Burcu Özellikleri

Yay, hayatı kimsenin sevmediği kadar sever ve gayretle ona kendi damgasını vurmaya çalışır. Orta karar başarılar ve geleneksel düşünüş ona göre dehşet vericidir. Onun ihtiyacı , iyi bir yaşam ve yeni düşüncelerdir. Yay insanları iyimser, canlı, atılgan, zeki ve rollerinden çok emindirler. Cesaretlerini kanıtlayabilecekleri her fırsatı değerlendirirler ve kendilerine yararlı olacaklarını düşündükleri insanlarla ilişki kurarlar.



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Oğlak Burcu Özellikleri

Oğlak burcu geleneksel olarak, becerikli ve güvenilirdir. Sağduyu, disiplin, yargı yeteneği ve verimlilik,kendini kontrol etmek,basiret ve adalet duygusu olumlu taraflarıdır.yüksek amaçlar için kendini feda edebilir.sahte ve yapmacık bir idealizm veya romantik bir kahramanlık oğlaklarda bulunmaz. Geleneksel değerlere bağlılık ve bunları korumakla bütünleşir. Mizacında otorite sağlamaya ve uymaya bir meyil vardir. Zihin işlevleri ağır olabilir fakat, ayni zamanda mahir ve cesaretlidir.



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