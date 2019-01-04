2019’a özel mesajlı yüzük
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıla özel tasarımlı bir yüzük ile girdi.
Partisini izleyen gazetecileri makamında kabul eden Bahçeli, 2019’da kendisi için tasarlanan ilk yüzüğü de anlattı. Özel bir kutu içerisinde bulunan yüzük ‘Gümüş Kitabe’ adını taşıyor. 925 ayar gümüşten imal edildi. Yüzüğün üzerine 250 adet yüksek kalite zirkon taşı elde mıhlandı. Zirkon taşının eski çağlardan beri bolluk getirdiğine, kişiyi toplum içinde yükselttiğine inanılıyor. Yüzüğün sağ kısmında ise Bahçeli’nin kendisine ve ailesine ait özel tuğralar bulunuyor. Yüzüğün üzerinde Türk bayrağı, MHP’nin simgesi olan ‘üç hilal’ ve Orhun Abideleri’nden kısa bir Göktürkçe cümle bulunuyor. Türk devlet adamı Bilge Tonyukuk’a ait “Tanrının yardımıyla bu Türk milletinin arasında, düşman askerlerini yürütmedim. Kuyruğu düğümlü düşman atlarını koşturmadım” sözü yüzüğe işlenmiş.
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