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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.03.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

2019 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2019 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

10 Mart tarihinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ’nda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Soru ve cevaplar erişime açılırken on binlerce aday ‘YÖKDİL ne zaman açıklanacak?’ sorusuna yoğunlaştı. İşte adayların dört gözle beklediği YÖKDİL’in sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih…

YÖKDİL’de on binlerce aday ter dökerken, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise adaylar tarafından büyük merak konusu oldu. Peki cevapların geçtiğimiz hafta erişime açıldığı ‘YÖKDİL Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak?’ İşte sınavla ilgili tüm detaylar haberimizde…

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sonuçların en geç 10 gün içinde erişime açıklanacağı tahmin ediliyor. Buna göre YÖKDİL sonuçlarının 25 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL’E KİMLER BAŞVURABİLİR? 

YÖKDİL sınavına, Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖKDİL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

100 puan üzerinden yapılacak olan YÖKDİL değerlendirmesinde yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecek. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

 

 

 

 

 

 

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