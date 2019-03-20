2019 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
10 Mart tarihinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ’nda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Soru ve cevaplar erişime açılırken on binlerce aday ‘YÖKDİL ne zaman açıklanacak?’ sorusuna yoğunlaştı. İşte adayların dört gözle beklediği YÖKDİL’in sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih…
YÖKDİL’de on binlerce aday ter dökerken, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise adaylar tarafından büyük merak konusu oldu. Peki cevapların geçtiğimiz hafta erişime açıldığı ‘YÖKDİL Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak?’ İşte sınavla ilgili tüm detaylar haberimizde…
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sonuçların en geç 10 gün içinde erişime açıklanacağı tahmin ediliyor. Buna göre YÖKDİL sonuçlarının 25 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor.
YÖKDİL’E KİMLER BAŞVURABİLİR?
YÖKDİL sınavına, Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.
YÖKDİL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
100 puan üzerinden yapılacak olan YÖKDİL değerlendirmesinde yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecek. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.
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