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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.02.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL başvuruları başladı

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2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavına yönelik araştırmalar, söz konusu sınav için başvuruların başlamasıyla birlikte hız kazandı. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava 30 Ocak-8 Şubat'ta 'yokdil.yok.gov.tr' adresinden başvurulabilecek. Peki, 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL 2019 İlkbahar Dönemi Sınavı başvuruları başladı. Gözler şimdi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen YÖKDİL'in yapılacağı tarihte. İşte, 2019 YÖKDİL sınav tarihi...

SINAV O TARİHTE YAPILACAK

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapılabilecek. Söz konusu sınav için başvurular online olarak "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 100 (yüz) TL’dir.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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