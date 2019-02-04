2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL başvuruları başladı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavına yönelik araştırmalar, söz konusu sınav için başvuruların başlamasıyla birlikte hız kazandı. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava 30 Ocak-8 Şubat'ta 'yokdil.yok.gov.tr' adresinden başvurulabilecek. Peki, 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
YÖKDİL 2019 İlkbahar Dönemi Sınavı başvuruları başladı. Gözler şimdi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen YÖKDİL'in yapılacağı tarihte. İşte, 2019 YÖKDİL sınav tarihi...
SINAV O TARİHTE YAPILACAK
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecek.
BAŞVURULAR BAŞLADI
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapılabilecek. Söz konusu sınav için başvurular online olarak "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 100 (yüz) TL’dir.
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