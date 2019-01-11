2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru takvimi belli oldu
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının tarihi belli oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen YÖKDİL sınavının 6'ncısı İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak. Peki, 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak?
Yüz binlerce öğrencinin yabancı dil puanı almak için katılım sağladığı YÖKDİL sınavının 2019 yılında yapılacak ilk etabı için başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Bu gelişmenin ardından, söz konusu sınava dair araştırmalar hız kazandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapılabilecek. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava, "yokdil.yok.gov.tr" adresinden başvurulabilecek.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.
HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
KİMLER KATILABİLECEK?
YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.
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