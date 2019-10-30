2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
2019 YÖKDİL sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava katılmak için geçtiğimiz aylarda başvurularını tamamlayan adaylar, sınava yönelik hazırlık yaparken bir yandan da sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylara yönelik düzenlenecek YÖKDİL'in bu yılki son etabı için artık kısa bir süre kaldı. İşte, 2019 YÖKDİL sınav tarihi...
7. YÖKDİL sınavı 3 Kasım tarihinde yurt genelinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, toplam 180 dakika sürecek. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle kullanabilecek.
3 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019/YÖKDİL için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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YÖKDİL NEDİR?
YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
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