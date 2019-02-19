2019 YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi
2019 YÖKDİL ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2019 YÖKDİL tarihi belli oldu. Peki, 2019 YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi.
YÖKDİL sınavı için geri sayım devam ediyor. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava başvurular 30 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında tamamlandı, gözler şimdi sınavın yapılacağı tarihte. Peki, 2019 YÖKDİL ne zaman yapılacak?
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.
HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
KİMLER KATILABİLECEK?
YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor
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