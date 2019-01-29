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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 18:23, Son Güncelleme:

2019 YÖKDİL başvuruları başlıyor... İşte YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri

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2019 YÖKDİL başvuruları başlıyor... İşte YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları yarın itibariyle sınava katılacak olan adayların erişimine açılacak. Öte yandan hazırlıklarını sürdüren adaylar YÖKDİL sınav tarihlerini de sorgulamaya devam ediyor. İşte, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2019 yılı YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. 30 Ocak'ta başlayacak olan YÖKDİL başvurularının ardından adaylar 8 Şubat tarihine kadar başvurularını yapabilecek. İşte detaylar.

2019 YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapılabilecek. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava, "yokdil.yok.gov.tr" adresinden başvurulabilecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

KİMLER KATILABİLECEK?

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

SINAV BAŞARISI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecek.

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