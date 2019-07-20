2019 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih yapmak isteyen adaylar tercih kılavuzuna yöneldi. Şimdi öğrencilerin gündeminde YKS tercihlerinin hangi tarihler arasında yapılacağı var. Peki YKS tercihleri hangi tarihlerde ve nasıl yapılacak? İşte detaylar..
2 milyon 390 bin 491 adayın katılım sağladığı 2019-YKS sınav sonuçları ve tercih kılavuzu açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlarla birlikte, başarı puanını öğrenen adaylar şimdi de tercih süreci hakkında araştırmalarına başladı. YTY, AYT ve YDT ile lisans ve ön lisans programına yerleşecek olan üniversite adayları tercih sürecinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki, YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte, o konuya dair bilgiler.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
YKS tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih süreci boyunca adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercih süreci boyunca adaylar yaptıkları tercih işlemlerinde değişim yapabilecekler.
Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.
Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.
2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.
YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
TERCİHLER ONLİNE YAPILACAK
Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuzdaki bilgilere göre yapmaları önem taşıyor.
ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlanacak tercih işlemleri için, kılavuzdaki "Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü" mutlaka okunarak ve tercih esnasında ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.
Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak, ayrıca ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak; sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
ÖSYM'nin duyurusunda adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
T.C. kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacak.
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