Üniversite tercihleri nasıl yapılır? 2019 YKS tercihleri başladı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tercih işlemlerinin AİS sistemi üzerinden alınmaya başladığını duyurdu. Bugün saat 09.00 başlayan tercih süreci, 29 Temmuz 2019'da sona erecek. Adaylar, işlemlerini tamamladıktan sonra belirlenen sürede 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden değişiklik yapabilecek. İşte, 2019 YKS tercihleri hakkında tüm detaylar...
YKS tercih süreci başladı. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek. İşte, üniversite tercihleri hakkında bilinmesi gerekenler...
ÖSYM'den yapılan YKS tercih duyurusu şöyle;
"2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde saat 09.00 başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır."
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