2019 YKS tercih dönemi ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) de sona ermesinin ardından gözler, 2019 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercihlerin tarihine çevrildi. Peki, 2019 YKS tercih dönemi ne zaman?
2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tüm oturumları tamamlandı. Üniversiteli olmak için gün sayan pek çok genç şimdi, YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
TARİH BELLİ OLDU MU?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri geçtiğimiz yıl 7 Ağustos'ta başlamış, 14 Ağustos'ta sona ermişti.
Bu yıl tercih tarihlerine ilişkin net bir açıklama yok. Ancak sürecin yine geçtiğimiz yıla benzer ilerlemesi bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?
Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılıyor.
Merkezi yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına, YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek.
Adaylar, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"na haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.
Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri ise yükseköğretim kurumlarınca gerçekleştirilecek.
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