2019 YKS ne zaman yapılacak? TYT ve AYT sınavları ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2019 yılında hangi tarihte yapılacağı şimdiden merak edilmeye başladı. 2018 YKS’den istediği puanı elde edemeyen ve bir daha hazırlanma kararı alan ya da bu yıl lise son sınıfa geçen öğrenciler, 2019 YKS için tarih araştırması yapıyor. Peki, 2019 YKS ne zaman yapılacak? TYT ve AYT sınavları ne zaman?
YKS sınavının 2019 etabı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2018 YKS sınavının sonuçlarının açıklanması ve ek yerleştirme dahil yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler bu kez, 2019 YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. İşte, 2019 YKS ve TYT ile AYT sınavları hakkında merak edilen detaylar...
2019 YKS SINAV TAKVİMİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak 2019 YKS sınav takvimi belli oldu. İşte, 2019 YKS ve TYT ile AYT sınav tarihleri...
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika olacağı tahmin edilmektedir.
YKS NEDİR?
Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.
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