2019 YKS kontenjan klavuzu yayımlandı | YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
Üniversiteye geçiş için geçtiğimiz hafta milyonlarca adayın katılımıyla düzenlenen 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kontenjan kılavuzu, öğrencilerin erişimine açıldı. Konuya dair açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS tercihlerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, 2019-YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, TYT-AYT-YDT olmak üzere toplam üç oturumda yapılan YKS tercihleri ile ilgili bilgiler.
15-16 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen 2019-YKS sınavı tamamlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından, adayların gözü tercih sürecine ve yükseköğretim programları kontenjanlarına çevrildi. Hangi üniversite ve bölümün kaç puanla öğrenci alacağı merak edilirken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını ve tercihlerin yapılacağı tarihi açıkladı. İşte, YKS sınavına dair o bilgiler.
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milyonlarca öğrenci üniversite geçiş için katılım sağladığı sınav süreciyle ilgili bilgileri merak ederken konuya dair açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Aygün: "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak" açıklamasında bulundu. YKS tercihleri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 18 Temmuz tarihinde açıklanacak. Yayımlanacak olan sonuçlarda;
* Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
* TYT puanı ve başarı sırası
* varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
* Yerleştirme puanları ve başarı sıraları bilgileri yer alacak.
YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?
Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılıyor.
Merkezi yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına, YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek.
Adaylar, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"na haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.
Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri ise yükseköğretim kurumlarınca gerçekleştirilecek.
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