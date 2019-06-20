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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.06.2019 - 21:47, Son Güncelleme:

2019 YKS kontenjan klavuzu yayımlandı | YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

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2019 YKS kontenjan klavuzu yayımlandı | YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Üniversiteye geçiş için geçtiğimiz hafta milyonlarca adayın katılımıyla düzenlenen 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kontenjan kılavuzu, öğrencilerin erişimine açıldı. Konuya dair açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS tercihlerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, 2019-YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, TYT-AYT-YDT olmak üzere toplam üç oturumda yapılan YKS tercihleri ile ilgili bilgiler.

15-16 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen 2019-YKS sınavı tamamlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından, adayların gözü tercih sürecine ve yükseköğretim programları kontenjanlarına çevrildi. Hangi üniversite ve bölümün kaç puanla öğrenci alacağı merak edilirken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını ve tercihlerin yapılacağı tarihi açıkladı. İşte, YKS sınavına dair o bilgiler.

2019-YKS PROGRAMLARI VE KONTENJAN KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milyonlarca öğrenci üniversite geçiş için katılım sağladığı sınav süreciyle ilgili bilgileri merak ederken konuya dair açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Aygün: "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak" açıklamasında bulundu. YKS tercihleri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 18 Temmuz tarihinde açıklanacak. Yayımlanacak olan sonuçlarda;

* Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

* TYT puanı ve başarı sırası

* varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
* Yerleştirme puanları ve başarı sıraları bilgileri yer alacak.

YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılıyor.

Merkezi yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına, YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek.

Adaylar, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"na haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.

Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri ise yükseköğretim kurumlarınca gerçekleştirilecek.

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