2019 yılının aşure günü ne zaman? Aşure nasıl yapılır?
Aşure günü, Muharrem ayına girilmesiyle birlikte gündeme gelen dini bir gelenektir. Genel itibariyle 12 farklı hububatın bir araya gelmesiyle oluşan aşure, Muharrem ayının 10'uncu günü itibariyle yapılmaya başlanacak. Peki, Muharrem ayının 10'uncu gününe tekabul eden aşure günü ne zaman başlayacak? İşte, aşure günü hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
Aşure günü, yaz döneminin sona ermesiyle birlikte birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Aşure gününün başlangıç tarihine göre malzeme hazırlıklarını yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, İslam coğrafyasında çok önemli bir yere sahip olan aşure günü ne zaman başlayacak? İşte, aşure günü hakkında merak edilen bazı bilgiler
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü (9 Eylül Pazartesi günü) başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.
AŞURE NASIL YAPILIR?
Pirinç ve dövme ayıklanıp yıkanır.
Tencereye konup, üzerini üç-dört parmak aşacak kadar su ilave edilir.
Tencerenin kapağını kapatmadan ateşe koyulur ve karıştırılır. Beş dakika pişirilip ateşten indirilir. Üzeri kapatılıp bir gece bekletilir.
Nohut ve fasulyeler de yumuşayıncaya dek haşlanır.
Bekleyip kabarmış olan pirinç ve dövme biraz sıcak su ilavesi ile ateşe koyulup kapaksız olarak kaynatılır. Dibinin tutmamasına özen gösterilir.
Sürekli bir kaşıkla karıştırılır. Bir süre sonra altını biraz kısıp, kabukları soyulmuş nohut ve fasulye ilave edilir. Ağır ateşte pişirmeye devam ederken
1kg şeker ilave edilir.
Ateşten almaya yakın limonlar rendelenip aşureye katılır ve bir iki taşım daha kaynatılır. Soğumadan kâselere koyulur.
Fındık ve fıstık biraz kavrulup kuş üzümü ile birlikte servis yapılırken üzerine serpilir.
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