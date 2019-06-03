2019 yılı resmi tatil günleri listesine göre 2019 Kurban Bayramı ne zaman?
Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tarihi yaklaştı. Kurban Bayramı’nı tatil fırsatı olarak görenler, haftalar öncesinden bilet bakıp rezervasyon yaptırmak istiyor. Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmıştı, Kurban Bayramı için de uzun bir tatil beklentisine giren vatandaşlar, bu yılın takvimini inceliyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman?
On bir ayın sultanı Ramazan ayını saatler sonra geride bırakacak olan vatandaşların gündeme getirdiği konulardan biri de Kurban Bayramı oldu. Hem kurban ibadetini yerine getirecek hem de şehir içi ve dışı için plan yapacak olanlar, ‘Kurban Bayramı ne zaman?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor.
2019 yılı resmi tatil günleri listesine göre, Kurban Bayramı’nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.
Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle