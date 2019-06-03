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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.06.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

2019 yılı resmi tatil günleri listesine göre 2019 Kurban Bayramı ne zaman?

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2019 yılı resmi tatil günleri listesine göre 2019 Kurban Bayramı ne zaman?

Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tarihi yaklaştı. Kurban Bayramı’nı tatil fırsatı olarak görenler, haftalar öncesinden bilet bakıp rezervasyon yaptırmak istiyor. Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmıştı, Kurban Bayramı için de uzun bir tatil beklentisine giren vatandaşlar, bu yılın takvimini inceliyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman?

On bir ayın sultanı Ramazan ayını saatler sonra geride bırakacak olan vatandaşların gündeme getirdiği konulardan biri de Kurban Bayramı oldu. Hem kurban ibadetini yerine getirecek hem de şehir içi ve dışı için plan yapacak olanlar, ‘Kurban Bayramı ne zaman?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor.

2019 yılı resmi tatil günleri listesine göre, Kurban Bayramı’nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.
Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

 

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