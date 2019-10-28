2019 Yılı PMYO giriş sınavı sonuçları açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2019 Yılı PMYO sınav sonuçları açıklandı.
Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapılarak Polis Meslek Yüksek Okullarında (PMYO) eğitime alınacak polis memuru adaylarının PMYO müdürlüklerine planlamaları yapılmıştır.
Asıl olarak sınavı kazanan adayların PMYO’ya geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği PMYO öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir.
Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı PMYO Giriş Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylara tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacak.
Asıl olarak başarılı olan adaylar, intibak eğitiminin başlayacağı 30 Ekim 2019 günü saat:17:00’a kadar planladıkları PMYO’larda hazır bulunacaklar.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle