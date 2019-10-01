2019 Yerli Malı haftası ne zaman?
Türk Malı Haftası olarak da bilinen Yerli Malı Haftası, her yıl düzenli olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği günlerden biri olan Yerli Malı Haftası, ´Yerli malı yurdun malı´ fеlsеfеsini gelecek kuşаklаrа aktarmayı amaçlıyor. Peki, 2019 Yerli Malı haftası ne zaman?
Hedefi, yerli mallarının tüketiminin artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi anlatılır. Yerli Malı Haftası, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanmakadır. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır.
YERLİ MALI HAFTASININ TARİHİ
Türkiye, cumhuriyet döneminde yeni savaştan çıkmış bir ülke idi. Ellerinde bir şeyleri kalmayan halk yoksulluk içerisinde yaşıyordu. Atatürk, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi´ni topladı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde T.B.M.M.’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı.
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