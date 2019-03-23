2019 Yerel seçimlerinde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek?
2019 yerel seçimlerinde vatandaşlar oy kullanma işlemlerinin yaşadıkları illerde hangi saatler arasında olacağını merak ediyorlar. Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmi internet sitesinde açıklanan oy verme işleminin gerçekleştireceği saatler açıklandı. Peki hangi illerde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, saat kaça kadar sürecek?
Yerel seçimlerde gerçekleştirilecek oy verme işleminin saatleri açıklandı.
Saat 07:00 - 16:00 arasında oy kullanılacak iller;
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis
Bu illerimiz haricindeki bütün illerde oy verme işlemi saat 08:00 - 17:00 arasında gerçekleştirilecek.
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