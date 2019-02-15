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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.02.2019 - 22:17, Son Güncelleme:

2019 yerel seçimler ne zaman yapılacak? İşte yerel seçimlerin tarihi

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2019 yerel seçimler ne zaman yapılacak? İşte yerel seçimlerin tarihi

Yerel seçimler ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimlerin bu yıl ki takvimi belli oldu. İşte detaylar.

Yerel seçimler için tarih araştırmaları yapılmaya başladı. Toplamda 13 partinin katılacağı yerel seçimler için sorgulamalar hız kazandı. Peki, 2019 yerel seçimler ne zaman yapılacak? İşte yerel seçimlerin tarihi.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimler, 31 Mart 2019 tarihinde yurt genelinde tamamlanacak. İl ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra muhtarlar ve belediye meclis üyeleri de belli olmuş olacak.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ İÇİN SON GÜN 19 ŞUBAT

Siyasi partilerin ilçe belediyeleri için aday olarak gösterecekleri meclis üyeleri için son gün 19 Şubat olacak.  Siyasi parti ilçe başkanlıkları;
a) Belediye başkanlığı,
b) Belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri,
seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD,
flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kâğıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar teslim edecek.

HANGİ PARTİLER SEÇİME KATILACAK?

Seçime toplam 13 parti katılacak. Partilerin pusuladaki sıralaması ise şu şekilde olacak;

Birinci Sırada: Saadet Partisi
İkinci Sırada: Bağımsız Türkiye Partisi
Üçüncü Sırada: Türkiye Komünist Partisi
Dördüncü Sırada: Vatan Partisi
Beşinci Sırada: Büyük Birlik Partisi
Altıncı Sırada: Hür Dava Partisi
Yedinci Sırada: Cumhuriyet Halk Partisi
Sekizinci Sırada: Adalet ve Kalkınma Partisi
Dokuzuncu Sırada: Demokrat Parti
Onuncu Sırada: Milliyetçi Hareket Partisi
On birinci Sırada: İyi Parti
On ikinci Sırada: Halkların Demokratik Partisi
On üçüncü Sırada: Demokratik Sol Parti

OY KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1-Oy verme günü yanınıza T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.

2-Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

3-Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız. Birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak, zarfı kapatın.

4-Oy zarfını sandığa atın.

5-Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

Oy zarfları şu şekilde olacak;

2019 yerel seçimler ne zaman yapılacak İşte yerel seçimlerin tarihi

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