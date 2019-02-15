2019 yerel seçimler ne zaman yapılacak? İşte yerel seçimlerin tarihi
Yerel seçimler ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimlerin bu yıl ki takvimi belli oldu. İşte detaylar.
Yerel seçimler için tarih araştırmaları yapılmaya başladı. Toplamda 13 partinin katılacağı yerel seçimler için sorgulamalar hız kazandı. Peki, 2019 yerel seçimler ne zaman yapılacak? İşte yerel seçimlerin tarihi.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimler, 31 Mart 2019 tarihinde yurt genelinde tamamlanacak. İl ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra muhtarlar ve belediye meclis üyeleri de belli olmuş olacak.
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ İÇİN SON GÜN 19 ŞUBAT
Siyasi partilerin ilçe belediyeleri için aday olarak gösterecekleri meclis üyeleri için son gün 19 Şubat olacak. Siyasi parti ilçe başkanlıkları;
a) Belediye başkanlığı,
b) Belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri,
seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD,
flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kâğıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar teslim edecek.
HANGİ PARTİLER SEÇİME KATILACAK?
Seçime toplam 13 parti katılacak. Partilerin pusuladaki sıralaması ise şu şekilde olacak;
|Birinci Sırada
|: Saadet Partisi
|İkinci Sırada
|: Bağımsız Türkiye Partisi
|Üçüncü Sırada
|: Türkiye Komünist Partisi
|Dördüncü Sırada
|: Vatan Partisi
|Beşinci Sırada
|: Büyük Birlik Partisi
|Altıncı Sırada
|: Hür Dava Partisi
|Yedinci Sırada
|: Cumhuriyet Halk Partisi
|Sekizinci Sırada
|: Adalet ve Kalkınma Partisi
|Dokuzuncu Sırada
|: Demokrat Parti
|Onuncu Sırada
|: Milliyetçi Hareket Partisi
|On birinci Sırada
|: İyi Parti
|On ikinci Sırada
|: Halkların Demokratik Partisi
|On üçüncü Sırada
|: Demokratik Sol Parti
OY KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
1-Oy verme günü yanınıza T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.
2-Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.
3-Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız. Birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak, zarfı kapatın.
4-Oy zarfını sandığa atın.
5-Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.
Oy zarfları şu şekilde olacak;
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