2019 YDS/3 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 1 Aralık'ta yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/3) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Gözler şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihlerde. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Aralık'ta uygulanan 2019-YDS/3'ün temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla erişime açıldı. Sınava katılan adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.
ÖSYM takvimine göre, YDS sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak.
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