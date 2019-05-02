2019-YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 24 Mart'ta tamamlanan 2019-YDS/1'in ardından gözler, bu yıl yapılacak YDS'nin diğer etabında. Peki, 2019-YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak?
Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ve yabancı dil puanı almak isteyen diğer vatandaşların katılım sağladığı YDS'nin 2019'da yapılacak ikinci etabı için başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ve sınav tarihi merak konusu oldu. İşte, 2019-YDS/2 sınavına ilişkin ayrıntılar...
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) 8 Eylül'de yapılacak. Sınava başvurular, 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ekim'de adayların erişimine açılacak.
KİMLER YDS'YE BAŞVURU YAPABİLİR?
Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.
Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.
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