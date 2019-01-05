2019 VGM burs sonuçları açıklandı
Yükseköğrenim öğrencilerine sekiz ay boyunca 250 liralık burs desteği verecek Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM), burs başvuru sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan ortaöğretim burs sonuçlarının ardından beklentileri artan öğrenciler, yeni yılın girmesiyle birlikte araştırmalarına hız verdi. İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı
Başvuru sonuçlarınızı bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabildiğinden başvuru sonucunu mümkünse bilgisayar (masaüstü/laptop) üzerinden yapmanız önerilir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi yoğunluktan dolayı zaman zaman hata verebiliyor ve sorgulama ekranına ulaşılamıyor.. Bu yüzden bir süre sonra tekrar deneme yaparak sonuç sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup sonuçlar 05.01.2019 – 15.02.2019 tarihleri arasında aşağıdaki linkten sorgulanabilecektir.
Yükseköğrenim burs başvuru sonucunuzu öğrenmek için tıklayın
Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup sonuçlar 07.12.2018 – 15.02.2019 tarihleri arasında aşağıdaki linkten sorgulanabilecektir.
Ortaöğrenim burs başvuru sonucunuzu öğrenmek için tıklayın
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.
Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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