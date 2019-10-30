2019 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları için verilen sürenin dolmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. VGM’nin ortaöğrenim öğrencilerinin başvuru süreci 9 Ekim tarihinde sona ermişti, Yükseköğrenim burs başvuruları için verilen süre ise 30 Ekim’de son bulacak. Peki, 2019 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM’den açıklama geldi mi? İşte, burs başvuru sonuçlarını merak edenler için son durum…
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her sene olduğu gibi bu sene de binlerce ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencisine burs imkanı sunacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünden (VGM) yapılan açıklamaya göre, 'ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Bursu" ile üniversite öğrencilerine verilecek “Yükseköğrenim Bursu" için başvuruları alan VGM, sonuçları online sistem üzerinden duyuracak.
Geçen yılın sonuç tarihi baz alındığında VGM burs başvuru sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yapılan başvuruların sonuçları, 5 Ocak tarihinde öğrenciler ile paylaşılmıştı.
VGM BURSU NE KADAR?
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.
Burs Başvuruları Nasıl Değerlendirilir?
Yükseköğrenim Bursu:
- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)
- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)
- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741) hükümleri gereği Türkiye’deki eğitim kurumlarında eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.
Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)’ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ/HATALI OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.
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