2019 TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman başlayacak?
Her yıl yarım milyon ziyaretçiye ulaşan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı (TÜYAP), için geri sayım devam ediyor. TÜYAP boyunca imza günleri, sergiler ve çeşitli etkinliklerle kitap ve sanatseverlere ulaşılacak. Peki, 2019 Tüyap Kitap Fuarı ne zaman?
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl 40 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yaparak yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyor.
TÜYAP Kitap Fuarı'nın 38'incisi 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak. Uluslararası Salon, fuarın ilk dört günü boyunca açık olacak (2-5 Kasım 2019).
ZİYARET SAATLERİ:
• Hafta sonu : 10.00-20.00• Hafta içi : 10.00-19.00
• (18 Kasım : 10.00-19.00)
YER:
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece / İSTANBUL
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle